Rigenerazione urbana, il Comune chiede 10 milioni per il Teatro Comunale

ALESSANDRIA - Nuova opzione per ridare vita al Teatro Comunale di Alessandria: con Decreto del Ministero dell’Interno, è infatti stata definita la modalità da parte dei Comuni di richiedere contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, e per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Palazzo Rosso, dopo attenta valutazione delle opzioni possibili per l’adesione al predetto bando, ha ritenuto di scegliere il tema del recupero e ri-funzionalizzazione del Teatro Comunale e delle relative aree di pertinenza, con l’obiettivo di ridare un servizio essenziale alla città e di innescare un volano di riqualificazione dell’intero complesso e dell’area di riferimento, al fine di restituirlo pienamente ai cittadini.

Nell’ambito del programma di 'Coesione Territoriale del bacino del Tanaro' e in armonia con le più ampie finalità della strategia 'Alessandria torna al Centro' inclusa nel Por-Fesr, il Comune ha approvato un documento di fattibilità per il Piano di Rigenerazione Urbana - Rifunzionalizzazione del Teatro Comunale ad ‘Hub della Cultura e del Turismo’ mediante il recupero e la trasformazione dello stesso in centro poli-funzionale e centro culturale, turistico, didattico, di svago e di lavoro.

La realizzazione del sito, attraverso la riqualificazione, ri-funzionalizzazione e promozione del Teatro Comunale, si basa sulle seguenti motivazioni: fruire della struttura in modo omogeneo, utilizzando tutti gli spazi presenti, dando loro un valore culturale, di svago, di lavoro; ampliare quanto più possibile l’utilizzo temporale della struttura nell’arco della giornata e lungo l’intera settimana; fornire alla struttura anche funzioni diverse da quelle specifica di polo teatrale (destinazione didattica, destinazione a laboratorio delle arti e della musica, destinazione cinematografica - Circolo del cinema, info-point per la Città e la Provincia nell’ottica delle sviluppo e promozione dell’offerta turistica); non ultima, destinare spazi ad uso commerciale per la ristorazione e bar–caffetteria.

Il Teatro Comunale si inserirà in un insieme coordinato di interventi grazie ai quali potrà aprirsi allo spazio circostante, coinvolgere la città anche con attività all’aperto, diventare un punto di riferimento dell’intera zona cittadina.

Questo nuovo 'Hub della Cultura' diverrebbe così luogo dove la città si manifesta e si presenta al visitatore, con percorsi e proposte ‘Inclusive’, offrendo servizi e opportunità, che accolgano il turista per informarlo sulle offerte culturali della città e di tutto il territorio. L’investimento prevede un costo complessivo di 10 milioni di euro, con l’obiettivo finale di rendere la struttura finanziariamente sostenibile sia dal punto di vista gestionale che manutentivo.

“Come amministrazione - spiega il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - stiamo agendo su più fronti al fine di ottenere fondi per avere la possibilità di riportare il Teatro e la zona adiacente al servizio della cittadinanza. Questo a dimostrazione che il Teatro rappresenta nella nostra strategia di riqualificazione un tema centrale. Auspico che l’aggiudicazione di questo bando e la relativa erogazione dei fondi avvengano il più celermente possibile al fine di dare corso all’iter che consentirà di dare vita all’Hub della Cultura e del Turismo, che rappresenta un ulteriore intervento strategico per la crescita e lo sviluppo sociale, culturale e turistico di Alessandria".