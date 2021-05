Tra Casorzo e Vignale: la camminata con la guida Anna Maria Bruno

CASORZO - È prevista per sabato 29 maggio l'escursione organizzata dall’associazione culturale Confraternita degli Stolti in collaborazione con la guida Anna Maria Bruno, per andare alla scoperta dei paesaggi vitivinicoli tra Vignale e Casorzo. Il ritrovo per i partecipanti sarà alle 9:30 dal sagrato della Chiesa S. Vincenzo Martire, in via Scoffone Costa 3.

La camminata è di circa 16 km e durerà fino a pomeriggio inoltrato. Tra i punti d'interesse che il gruppo toccherà ci sono le installazioni del progetto "Terremerse" e il "bialbero" di Casorzo, la visita alla cantina Hic et Nunc e la panchina gigante di Vignale.

Il costo per persona è di 10 euro. Il ricavato andrà a sostegno del progetto “Giardino sensoriale” della scuola dell’infanzia Piccolo Principe. Per info e prenotazioni contattare il 3482211219 o il 3453350871.