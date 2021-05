Casale ancora una volta unita alla ricerca di Vittorio Carelli

CASALE - Per la seconda volta in un anno Casale è in apprensione Vittorio Carelli, molto noto insieme al fratello Umberto 'Ubi' in città. «Non abbiamo più sue notizie da questa mattina alle 9 e adesso lo stiamo cercando» spiega Eric Francia, calciatore ex Casale Fbc e suo grande amico, che già ad agosto aveva ritrovato Vittorio insieme all'amico Marco Marianini.

Sui social è iniziato l'appello per ritrovarlo. Chiunque avesse notizie o lo avvistasse può contattare le Forze dell'Ordine. Articolo in aggiornamento.