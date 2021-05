I licei Saluzzo-Plana e Galilei paladini del riciclo

ALESSANDRIA - Si è conclusa mercoledì 26 maggio l’ottava edizione del Green Game, il progetto didattico dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, con una Finalissima Nazionale emozionante, sorprendente e alla quale hanno partecipato 113 Istituti Secondari di II grado da tutta Italia.

Un tour digitale che ha fatto registrare una partecipazione straordinaria da parte delle scuole: oltre 20.000 gli studenti coinvolti in un’edizione fortemente voluta dai Consorzi Nazionali per dare la possibilità ai ragazzi di partecipare in modo innovativo, formativo e soprattutto coinvolgente ad una didattica originale che ha toccato temi di fondamentale importanza come la corretta raccolta differenziata degli imballaggi e la sostenibilità ambientale.

Ottimo piazzamento per gli studenti della 2AC e della 2AQ dell’IIS “Saluzzo Plana” e della 1G del Liceo “Galileo Galiei” di Alessandria, che si sono distinti a livello nazionale ottenendo importanti risultati in classifica. Agli studenti alessandrini è arrivato anche un saluto molto particolare prima dell’evento, dal Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che ha lodato il loro impegno ed entusiasmo, sottolineando come le giovani generazioni sempre più stiano facendo propri i valori del rispetto dell’ambiente, del riciclo e dell’ecosostenibilità.

Sul podio: campioni d’Italia i ragazzi della 2A ind. Grafica dell’Istituto “Vincenzo Moretti” di Roseto degli Abruzzi, al 2^ posto un’altra classe del Moretti la 1 CAT e medaglia di bronzo per la 2E dell’IIS “B. Lotti” di Massa Marittima (GR).

Hanno sostenuto, tifato e incoraggiato i ragazzi durante l’evento, i responsabili dei Consorzi Nazionali: Gennaro Galdo per Cial, Claudia Rossi per Comieco, Monica De Giovanni per Corepla, Massimiliano Avella per Coreve e Roccandrea Iascone per Ricrea.

Impeccabili Alvin Crescini e Stefano Leva alla conduzione della finale, che hanno saputo alternare momenti di grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo. Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica.