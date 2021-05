Lingerie e seduzione, all'Outlet apre Victoria's Secret

SERRAVALLE SCRIVIA — Victoria's Secret, il marchio di lingerie più seducente al mondo, oggi ha aperto le porte del secondo store italiano in partnership con Percassi all’interno dell'Outlet di Serravalle Scrivia, offrendo una selezione dell’assortimento completo del brand.

Il nuovo store offrirà un’ampia selezione delle iconiche collezioni di lingerie Dream Angels, Very Sexy, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Body by Victoria, di pigiami e accessori insieme alle linee di prodotti per il corpo e alle fragranze Victoria's Secret Bombshell, Victoria's Secret Tease e Victoria's Secret Love.

Lo store è situato nei pressi dell’ingresso Levante del Designer Outlet e della nuova playground e si sviluppa su un unico piano, per una superficie di vendita di 325 metri quadrati. Il design del negozio è glamour e raffinato, rispecchiando appieno i tratti iconici del brand conosciuto in tutto il mondo.