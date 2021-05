Centro vaccinale, a breve lo spostamento allo Story Park

OVADA - Entrano nel vivo questa settimana le operazioni per il trasferimento del centro vaccinale di Ovada dal Geirino allo Story Park di via Novi. La decisione è stata confermata anche dall'Asl che si sta occupando delle operazioni preliminari per l'allestimento degli spazi all'interno della struttura nato come parco tematico e presunta attrazione turistica e chiusa oramai da più di tre anni. Il vecchio accordo con la Servizi Sportivi, che gestisce il Geirino e l'ostello finora utilizzato come quartier generale, prevedeva la disponibilità della struttura ricettiva per l'avvio della stagione estiva. Non sono ancora i noti i tempi del completamento dell'operazione ma si parla di un paio di settimane al massimo.