Croce Verde, Gattone torna presidente. Il saluto di Gotta

ARQUATA SCRIVIA — È Roberto Gattone il nuovo presidente della Croce Verde di Arquata Scrivia. Gattone, che già era stato al vertice dell’associazione dal 1997 al 2006, è stato indicato con voti unanimi.

Il consiglio direttivo sarà inoltre composto da Mario Botti, Elena Burrone, Elisa Cecchi, Manuela Demaestri, Marco Lechner, Mauro Oliveri, Piero Sartoris e Fabio Vergagni.

Burrone sarà vicepresidente (Nicola Bolettieri è stato nominato vicepresidente ad honorem), mentre Cecchi si occuperà della segreteria. Incarichi anche per Lechner (direzione amministrativa), Vergagni (direzione dei servizi e dell’autoparco), Sartoris (acquisti), Botti (qualità), Oliveri (telesoccorso) e De Maestri (servizio civile). Deleghe anche ai volontari Luigi Arberi, Vincenzo Rizza e Gianni Montaldo.

Leggi anche Croce Verde, dopo 6 anni Gotta lascia. Oggi si elegge il nuovo direttivo

Nel suo saluto di apertura, Gattone ha ringraziato i consiglieri uscenti Nicola Bolettieri, Luigi Arberi, Giovanni Montaldo e Vincenzo Rizza «che con grande spirito di partecipazione e impegno hanno lavorato negli anni scorsi».

Un plauso speciale al presidente uscente Armando Gotta, «validissimo interprete dello spirito del volontariato e ottimo amministratore. Sotto la sua guida l’associazione ha raggiunto importanti risultati sia nel campo dei servizi a favore della popolazione che in quello gestionale, consolidando il patrimonio associativo. Ora ci aspettano nuove sfide e nuovi traguardi: insieme al consiglio, ai volontari e con il sostegno della cittadinanza e delle istituzioni ci impegneremo al massimo per raggiungerli».

Leggi anche Telesoccorso, Comune e Croce Verde accanto ai cittadini più fragili

Da parte sua, Gotta [foto in basso] ha salutato dopo sei anni da presidente: «Anni che mi hanno insegnato molte cose e mi hanno dato l’opportunità, insieme ai consiglieri, di sviluppare diversi progetti che l’hanno migliorata dal punto di vista gestionale e adeguata alle norme vigenti. “La ciliegina sulla torta” è stata il raggiungimento della certificazione ISO 9001/15 nei primi mesi del 2020. Per questo e non solo, voglio ringraziare infinitamente i consiglieri e i volontari che hanno collaborato al raggiungimento di tutti gli obiettivi preventivati».

Leggi anche Croce Verde, 2 mila servizi e 103 volontari: da oggi con "Certificato di qualità"