Damiani presenta la cover per Apple Watch

VALENZA - Lo storico marchio valenzano Damiani ha presentato l’ultimo ‘colpo’: la cover per Apple Watch. La creazione, caratterizzata dall’estetica lineare e raffinata della collezione Metropolitan che si ispira agli skyline delle grandi città, esprime l’essenza energica e vivace della vita cosmopolita.

Il brand orafo è riuscito a creare un prodotto che da un lato è facile e comodo da usare ma dall’altro è anche sicuro: un ingegnoso sistema ad incastro, infatti, garantisce confortevolezza e serenità durante l’indosso. La creazione, compatibile per serie 6, 5, 4 e SE, è disponibile in 40mm e 44mm, ed è realizzata in titanio o in oro sempre impreziosita da diamanti taglio brillante: elemento distintivo che caratterizza tutte le creazioni della Maison

La proposta in titanio, materiale particolarmente resistente e duro ma anche inossidabile, anallergico e leggero, è disponibile nei colori metal-blue, tecno-grey e smart-black. La seconda proposta è realizzata in oro rosa e diamanti. Ancor più preziosa, la terza versione, in oro bianco o rosa, con pavé di diamanti bianchi cattura e custodisce la potenza della luce, emblema della velocità che caratterizza l’epoca moderna.