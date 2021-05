Giampio Devasini è il nuovo vescovo di Chiavari: l’ordinazione di oggi

CASALE - Si è appena conclusa la cerimonia di ordinazione episcopale di Monsignor Giampio Luigi Devasini, tenutasi questa mattina nel Duomo di Casale. Il neo-vescovo è stato nominato il 10 aprile scorso da Papa Francesco per guidare la Diocesi di Chiavari (Ge) succedendo ad Alberto Tanasini, dimessosi per raggiunti limiti d’età.

Nato ad Alessandria il 4 settembre 1962, Devasini è entrato nel seminario vescovile di Casale nel 1996. In città ha ricoperto diversi incarichi nel corso degli ultimi vent’anni tra cui delegato vescovile per la vita consacrata e vicario episcopale per la pastorale; oltre ad essere dal 2012 vicario generale della diocesi. La cerimonia della sua nomina si è aperta con l’ingresso in processione dei 25 vescovi piemontesi e liguri concelebranti dell’evento, guidati dal vescovo ordinante principale Gianni Sacchi. Era presente anche Alceste Catella, emerito della diocesi di Casale Monferrato.

La presentazione dell’eletto ha seguito la benedizione con il Vangelo da parte di Mons. Sacchi sull’assemblea. Il neo-vescovo Giampio, accompagnato dai presbiteri che l’hanno assistito, è stato poi condotto davanti al vescovo ordinante. Si tratta del momento della lettura della bolla pontificia di nomina, a cui ha fatto seguito l’omelia tenuta dal vescovo Sacchi.

«Durante la preghiera verrà tenuto su di te l’evangelario: è la parola di Dio su di te, come scese sul battista nel deserto - ha dichiarato - Il Vangelo deve entrare in te affinché tu possa diventare una cosa sola con Cristo. Affinché tu possa dire “non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me”. La suggestione che io stesso provo vedendo quel libro aperto è quello di un tetto che ti protegge, che disegna idealmente una casa in cui dimorare, in cui rimanere in lui. Non solo il Vangelo sarà sopra di te, ma ti verrà consegnato. La parola di Dio alimenterà la tua vita e i tuoi pensieri e ritornerai ad attingere sempre ad essa. La tua parola nasce da lì, dalla Sua parola».

Cuore dell’ordinazione è infatti proprio l’apertura del libro dei Vangeli sull’eletto, dopo la sua dichiarazione di impegno e l’imposizione silenziosa delle mani di tutti i vescovi presenti. Alla fine del rito si è poi proseguito con l’unzione crismale e la consegna all’ordinato del libro dei Vangeli, dell’anello, della mitra e del pastorale.

Monsignor Giampio Devasini è diventato così ufficialmente il nuovo vescovo di Chiavari. Si è potuto sedere al primo posto fra tutti i concelebranti fino al termine della Santa Messa e ricevere l’abbraccio di pace da tutti i vescovi.



È in questa veste inoltre che giovedì 3 giugno alle 20:30 procederà con la benedizione eucaristica su tutta la città di Casale.