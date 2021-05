Per il vescovo Testore un incarico dal Cei

ACQUI TERME - È noto per le sue qualità non solo di guida spirituale ma anche di oculato gestore del patrimonio ecclesiastico. Il Vescovo di Acqui Terme Mons. Luigi Testore, nei giorni scorsi è stato nominato dall'Assemblea Generale del Cei membro del Consiglio per gli Affari Economici. Lavorerà accanto ai 'colleghi' Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno, Mons. Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina e Mons. Rocco Pennacchio, Arcivescovo di Fermo. È un onore per tutta la comunità Acquese avere un pastore dalle riconosciute qualità cristiane e manageriali.