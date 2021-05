Una pedalata per ricordare di essere la 'città delle bici'

ALESSANDRIA - Dieci chilometri in giro per la città. Una sorta di StrAlessandria, ma in bicicletta. Per il BikeItaliaDay Fiaib Amicidellebici hanno organizzato un pomeriggio di pedalata non competitiva. Il 2 giugno alle 16 si celebrerà degnamente la Girnata mondiale della bicicletta. Sarà un modo per rispolverare la bici per chi non l'ha ancora fatto - vista la bella stagione - e un pretesto èer uscire e ritrovarsi nuovamente in città.

L’evento è pubblico, gratuito, su prenotazione e rivolto a tutti i cittadini che potranno partecipare con la propria bicicletta a un percorso di circa 10 km, che partirà da piazza della Libertà davanti al Municipio, toccando alcune zone della città, per concludersi nuovamente davanti al Comune alle 18 circa.

Prenotazione obbligatoria

Web: www.illegali.it/prenota

Email: info@gliamicidellebici.it

"È un percorso semplice e accessibile, pensato per poter essere svolto anche da persone che non pedalano da tempo. La parata sarà organizzata nel rispetto della normativa corrente anti-Covid-19".