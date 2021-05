Casa di Riposo: da domani visite in presenza su prenotazione

CASALE - A partire da domani i parenti degli ospiti della Casa di Riposo di Casale potranno fare visita ai loro cari in presenza, secondo il protocollo di sicurezza e solo su prenotazione.

I visitatori dovranno essere in possesso di Green Pass, per quelli sprovvisti è stato organizzato un servizio di tampone rapido gratuito in struttura previa prenotazione obbligatoria al 3485109095 o allo 0142332533, nei giorni di martedì e venerdì dalle 14 alle 15.

Le prenotazioni potranno essere fatte contattando gli stessi due numeri però dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e il venerdì 9 alle 12. Le visite si realizzeranno sia nel cortile sia nel salotto al chiuso, a seconda delle condizioni climatiche e di esigenze organizzative.