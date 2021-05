Da domani arte e orizzonti giapponesi al centro comunale di cultura di Valenza

VALENZA - A partire da domani al Centro Comunale di Cultura nella sede di Palazzo Valentino di Valenza e fino al 26 giugno avrà luogo la mostra ‘Sei dō: quiete ed energia - l’equilibrio dei contrasti’ che sarà affiancata da una serie di quattro appuntamenti dedicati alla scoperta dell’arte e della cultura giapponese.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività che l’Assessorato ai Beni Culturali ha in programma per la riapertura degli spazi espositivi e la ripresa dell’attività. La mostra e il programma degli appuntamenti collaterali sono realizzati in collaborazione con Yamato – Associazione culturale giapponese di Casale Monferrato e hanno ottenuto il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano. Palazzo Valentino ospiterà opere di sumi-e, l’arte giapponese della pittura con l’inchiostro, e opere pop realizzate secondo lo stile della cultura kawaii con il suo immaginario del dolce, del carino e del grazioso.

Shozo Koike presenterà i lavori del progetto Ruten (mutevolezza) realizzati con la tecnica del sumi-e, l’arte che rappresenta l’armonia del bianco e del nero. L’artista Marie Sugimoto esporrà opere che racchiudono tutto il suo immaginario pittorico connotato da rimandi alla cultura giapponese e a quella italiana, al Rinascimento e alla Pop Art. Nelle sue tele fonde reminescenze cristiane e buddiste dando vita a delicate figure femminili che l’artista individua con il nome di Maria Kannon.

La mostra sarà visitabile con ingresso contingentato il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e anche nella fascia 16-19. Il sabato invece dalle 9 alle 12. Durante il periodo di apertura della mostra saranno organizzati quattro incontri per conoscere meglio alcuni aspetti della cultura e delle discipline giapponesi. Le date saranno sabato 5 giugno alle 16, sabato 12 alle 11, sabato 19 e sabato 26 sempre alle 11.