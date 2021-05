Prima sfida, i protagonisti

ALESSANDRIA - "Il valore aggiunto dell'Alessandria? Moreno Longo. Lo conosco bene: è una persona speciale, con grande intelligenza". Non sono parole di circostanza: Massimo Pavanel risponde convinto alla domanda dei giornalisti che seguono la FeralpiSalò: ha stima e alta considerazione del collega che troverà di fronte oggi. "Si è rimesso in discussione in C dopo essere stato in A: la conferma della sua grande voglia di fare". Sarà un duello di testa e di approccio: il tecnico dei Grigi chiede ai suoi "di entrare subito nella gara, perché i playoff non ammettono ritardi". E Pavanel è sulla stessa lunghezza d'onda. "In campionato abbiamo affrontato alcune situazioni con troppa sicurezza, oggi il rischio non c'è". Longo insiste sulla "umiltà di pensiero", e di umiltà parla anche Pavanel, "la Feralpi è una squadra con qualità tecniche e morali importanti, se sa essere anche umile diventa difficile da battere".

Longo indica negli esterni e nelle mezzali i punti di forza dei bresciani. E, in avanti, la duttilità di Guerra (nella foto), che "attacca la profondità, ma occupa anche bene l'area".Proprio la punta, insieme a Parodi, è uno dei protagonisti superstiti dell'ultima doppia sfida di tre anni fa, quella che i tifosi alessandrini chiedono di riscattare. Per Pavanel "l'Alessandria ha molti vantaggi: il secondo posto, non avere diffidati, i due risultati e, al ritorno, la presenza del pubblico". E sulle assenze (Legati e Carraro) è deciso, "non ci indeboliscono: chi li sostituisce - così il tecnico ai colleghi di Salò - ha giocato meno, e avrà ancora più motivazioni agonistiche". Fra i convocati torna Morosini, ma non è al 100 per cento.

In casa Alessandria tutti disponibili e partita speciale per Parodi, due stagioni e mezza alla Feralpi, e Stanco: le amichevoli hanno indicato a Longo anche le eventuali alternative, confermando il 3-4-3

Ecco le probabili formazioni di oggi, alle 17.30 (diretta su Eleven Sky canale 252 e real time su questo sito)

FERALPISALO' ( 4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Giani, Bacchetti, Brogni; Gavioli, Guidetti, Scarsella; Tulli, Guerra, D'Orazio. A disp.: Liverani, Venturelli, Iotti, Petrucci, Miracoli, Ceccarelli, Morosini, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Rizzo. All.: Pavanel

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Bellodi, Di Gennaro, Prestia; Parodi, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Di Quinzio, Podda, Gazzi, Frediani, Corazza, Crosta, Macchioni, Mora, Giorno, Poppa, Rubin, Stanco. All.: Longo