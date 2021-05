Terza Categoria, Arquatese promossa

ALESSANDRIA - Arquatese all'ultimo tiro, quanto basta per staccare il biglietto per la fase regionale del campionato a squadre di Terza Categoria. Sui campi della Familiare la finale a quattro, con spareggi giocati punto a punto tra la fomazione di Arquata e La Boccia Acqui. Molinari, Ricci, Bonavita, Bisio, Canepa, Imelio, Steccone e Bagnasco giocheranno le sfide per lo scudetto del Piemonte il 28 e 29 agosto.

Al duello per il titolo provinciale l'Arquateseè approdata grazie a due successi consecutivi, per i termali una vittoria e una sconfitta, ma avanti grazie all'affermazione sulla Nicese nel recupero. Eliminata la Soms Belforte, che ha perso due partite. Il confronto per il primo posto si è chiuso sul 4-4, poi Molinari e compagni si sono aggiudicati, 4-3, lo spareggio a punto e in bocciata sul pallino. Per La Boccia Acqui hanno giocato Zuccari, Levo, Petronio, Ivaldi, Giardini, Robiglio, Girardi, Pesce, Sicco e Sarpi.