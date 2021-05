Badalucco, inaugurata piazza Umberto Eco

BADALUCCO - Anche il vicesindaco Davide Buzzi Langhi era presente, ieri a Badalucco (Imperia), all'inaugurazione di una piazza dedicata al ricordo di Umberto Eco. Oltre al primo cittadino locale Matteo Orengo e agli assessori regionali Gianni Berrino, Marco Scajola e Alessandro Piana, all'incontro c'era pure Emanuele Mariani, figlio dell'artista Guido, che proprio in piazza Umberto Eco avrà esposta, in maniera permanente, una collezione di ceramiche realizzate dai suoi allievi e ispirate ai personaggi del romanzo ‘Baudolino‘.

Perché Badalucco e perché Eco? "L'amico Aldo Rodino - ricorda Orengo - leggendo il 'Baudolino' si era accorto che a pagina 242 l’autore Eco faceva rivolgere nei confronti di Baudolino l’aggettivo ‘badalucco’, ovvero sciocco. Abbiamo allora scritto una lettera, in tono ironico, a Umberto Eco in cui ci dicevamo contrariati e invitavamo l’autore a venire a trovarci. Eco rispose, con grande meraviglia, chiedendo scusa e suggerendoci di dedicare una piazza al Baudolino. Dopodiché Guido Mariani e i suoi allievi hanno creato dei personaggi bellissimi. Per 20 anni tutto questo è rimasto in uno scantinato. Abbiamo deciso che era arrivato il momento di togliere la polvere da queste statue e metterle esposte in questa piazza".