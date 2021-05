Comune, aperti bandi per nuovi posti di lavoro

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha indetto due selezioni pubbliche per il reclutamento di personale a tempo indeterminato per un posto da specialista amministrativo e di supporto (categoria D - posizione iniziale D1) e cinque posti da istruttore servizi tecnici (categoria C - posizione iniziale C1 - riserva del 40% dei posti a selezione ex art.35, comma 3bis lettera a).

Non solo: al via altre due selezioni pubbliche per il reclutamento di personale a tempo determinato per un educatore negli asili nido comunali e un altro nelle scuole comunali dell'infanzia (categoria C - posizione iniziale C1).

Per tutte le quattro selezioni pubbliche indette, a tempo indeterminato e determinato, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al giorno 28 giugno. Il testo integrale del bando è alla pagina dedicata del Comune di Alessandria.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente attraverso la procedura dettagliatamente descritta nel bando.

"L'amministrazione intende rafforzare i suoi organici con figure professionali in settori chiave e strategici per la realizzazione degli obiettivi di mandato - spiega l’assessore alle Politiche di Valorizzazione e Sviluppo del Personale, Silvia Straneo - Seguiranno altri concorsi non appena saranno ottenute le necessarie autorizzazioni dal Ministero dell'Interno. Anche questo è un segnale importante per la città: riuscire a reperire le migliori risorse con concorso per lavorare con noi, al nostro progetto di rinascita di Alessandria".