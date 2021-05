Derthona Bike Adventure: tra ciclismo e natura

TORTONA - Non tutti i mali vengono per nuocere: nel periodo del lockdown 2021, grazie all'idea di un piccolo gruppo di amici amanti del cicloescursionismo con sede a Tortona è nato il gruppo 'Derthona Bike Adventure'.

L'idea semplice è di unire appassionati delle due ruote e non, con l'intenzione di promuovere il nostro territorio che non ha nulla da invidiare a mete più blasonate. Lo scorso weekend, ad esempio, una decina di ciclisti hanno affrontato la trasferta sulle piste del Cassine Bikeriding con un giro di 40 km immerso nei boschi con sentieri curati e ottimi trail. In accordo con gli enti locali, il gruppo si è anche preso l'impegno di ripulire la zona boschiva nota come 'Discesa delle Mangrovie' con un progetto che però per il momento deve rimanere segreto.

Il gruppo organizza anche trasferte più impegnative come quella in programma dal 24 al 27 giugno in Valtellina sui sentieri della val Chiavenna con visita al bike park di Madesimo che ha piste azzurre, rosse, nere ed è perciò alla portata di tutti: per contattarli è possibile visitare il sito web omonimo dove vengono anche messi a disposizione tracciati gps già pronti dei sentieri della zona, la pagina Facebook o all'indirizzo mail dbatortona@gmail.com.