L'accessibilità? Al Leardi la progettano le future 'geometre'

CASALE - Un progetto tutto al femminile per il gruppo formato dalle studentesse della 5aA Costruzioni, Ambiente e Territorio del Leardi di Casale Roberta Biglia, Irene Ferro, Linda Negri e Angelica Acampora: l’elaborato, realizzato sotto la supervisione del profossor Alberto Olmo, è stato inviato alla commissione giudicatrice del concorso nazionale ‘I futuri geometri progettano l’accessibilità’.

L’iniziativa, giunta alla nona edizione, è organizzata da Fiaba Onlus e dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione: lo scopo della competizione è permettere agli studenti d’Italia del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio di realizzare un progetto volto ad abbattere le barriere architettoniche, nel costruito o ex novo.

Spiega il team di future geometre: «Quest’ultimo anno scolastico, che precede la Maturità, è stato particolarmente impegnativo, anche per l’attivazione della didattica a distanza. Non abbiamo voluto farci demoralizzare da queste difficoltà, ma le abbiamo trasformate in opportunità di crescita. Con l’aiuto degli insegnanti ci siamo a lungo confrontate e abbiamo realizzato un progetto che ha saputo coniugare le potenzialità delle tecnologie dei laboratori d’Istituto con un approccio più ‘artigianale’».

Come spiega il professor Olmo, referente dell’iniziativa, il lavoro ha permesso di far comprendere una tendenza dell’architettura contemporanea: nella progettazione si va sempre di più verso la totale accessibilità degli edifici, privi cioè di ogni forma di barriera architettonica, rispetto all’adattabilità del patrimonio edilizio esistente, ovvero a quegli interventi che, con rampe o elevatori meccanici, permettono la fruizione dello spazio a persone con disabilità. I progetti vincitori saranno annunciati nella cerimonia di premiazione che si svolgerà agli inizi di giugno.