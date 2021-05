L'incontro con il Comitato di garanzia: «Casale sarà città amianto free»

CASALE - Si è riunito martedì scorso, 25 maggio, in sala consiliare il Comitato di garanzia per il monitoraggio, l'informazione e la comunicazione sulla azioni intraprese in tema di lotta all'inquinamento da amianto. È stata una buona occasione per gettare le basi della ripartenza dei lavori. «Lavori che si è convenuto dovranno avere almeno una cadenza bimestrale, affinché si sia sempre aggiornati sull’evolversi della situazione - ha commentato il sindaco Federico Riboldi - Casale Monferrato dovrà essere la prima città del mondo amianto free: procedendo con determinazione, come stiamo facendo, è un risultato che possiamo ottenere. Da città dell’amianto a capitale della lotta ad amianto, esempio a livello globale».

Tra i tanti argomenti caldi toccati spicca quello sull’istituzione dell’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per patologie ambientali e mesotelioma). Si tratta solo del primo di una serie di incontri sul tema della lotta all'amianto: giovedì 3 giugno sarà infatti convocato online anche il Comitato Strategico.

Hanno partecipato all'evento il neo prefetto Francesco Zito, l’assessore e la dirigente all’Ambiente di Casale Monferrato Maria Teresa Lombardi e Piercarla Coggiola, Albino Filippo in rappresentanza di Arpa Piemonte, Paola Costanzo direttore Centro sanitario amianto Asl AL, Marinella Bertolotti del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione, Claudio Saletta come rappresentante dei Comuni del territorio e dell’Ispettorato del Lavoro di Alessandria e Asti, Nicola Pondrano per la Cgil e il comitato provinciale Inail, Luigi Ferrando per la Uil, Sandro Rota dell’Ordine degli Ingegneri, Giovanni Spinoglio del Collegio Geometri, Franco Maroni per Afeva, Gian Piero Ameglio per la Confederazione Italiana Agricoltori e Claudio Mazzetto per Confindustria.