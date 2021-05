Ordinanza del sindaco, nei weekend e festivi divieto vendita bevande da asporto dalle 18

ALESSANDRIA - Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha emesso un’ordinanza sindacale per disporre - dal 1° giugno al 15 settembre, nelle giornate di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi, a partire dalle ore 18 - il divieto i vendita e/o distribuzione (anche gratuita) per asporto di bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro e lattine, da parte di tutte le attività di somministrazione alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea, circoli privati, distributori automatici, attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, esercizi commerciali in genere, fino alla chiusura degli esercizi stessi.

La somministrazione e il consumo di bevande in vetro e lattine è consentita esclusivamente all’interno dei pubblici esercizi (compatibilmente con le disposizioni anti-Covid) e nelle aree esterne appositamente allestite per il servizio al tavolo rivolto agli avventori, a condizione che gli esercenti vigilino che il cliente non asporti il contenitore.

In deroga al divieto di cui sopra è consentita la vendita di bevande in contenitori in vetro e/o lattine da parte di esercizi commerciali, compresi i supermercati (a condizione che l’acquisto rientri in una spesa complessiva di generi alimentari) e agli esercizi commerciali specializzati (es. enoteche) a condizione che le bevande risultino confezionate.

E’ inoltre vietato consumare bevande in contenitori di vetro e/o lattine su area pubblica, sia per uso proprio che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche a titolo gratuito e abbandonare, in qualsiasi orario, contenitori di vetro, metallo o altra natura nelle aree pubbliche.