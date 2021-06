Crisi Cerutti: al via l'asta il 30 giugno

CASALE - La curatela ha ufficializzato la data di partenza dell'asta a cui parteciperanno i due storici marchi legati alla Cerutti, Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e Cerutti Packaging.

Sarà celebrata il 30 giugno a partire dalle 16, con un prezzo di partenza di 5 milioni di euro, nello studio del curatore Salvatore Sanzo a Milano. Le proposte d'acquisto potranno essere inoltrate fino al 29 giugno alle 11 e l'asta verrà svolta in conformità all’offerta vincolante della Bobst, che prevede l'assunzione di trenta dipendenti.

Nelle more è già stata presentata richiesta autorizzativa per il rinnovo della Cassa Covid per i mesi di maggio e di giugno.