Nemo propheta in patria: la mostra al Castello aperta anche domani

CASALE – Sabato scorso ha avuto inizio la seconda edizione di Esco – Estate a Corte con l’apertura al pubblico della mostra Nemo propheta in patria nelle sale del Castello di Casale che sarà visitabile anche nella giornata di domani, in occasione della Festa della Repubblica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La durata dell’esposizione è stata prorogata di una settimana: sarà accessibile quindi fino al 13 giugno il sabato e la domenica (oltre a domani) negli stessi orari.

Ma oltre ad ammirare le opere di Iris Devasini, di Loredana Boschiero, artista celebre per le sue suggestive ed emozionanti micro-sculture, e di Ambra Pegorari, fotografa dalla forte estetica che fonde con elementi della natura, questa settimana è in programma anche un altro importante appuntamento: sabato 5 le musiche di Federico Gozzelino, a cui Nemo propheta in patria è dedicata e che racconta il maestro anche attraverso le emozioni dell’arte, saranno le protagoniste del concerto di Silvia Belfiore (pianoforte) e Anita Giocondo (flauto) in programma dalle ore 17.30 nel cortile centrale del castello.

In scaletta ci saranno Portrait de ma Femme, Colori parlanti, Nascita di Gesù, Instabilità, Ogni notte, tornando alla vita, Lontananza, Nu descendant un escalier n. 2 e Impronta. Durante l’esibizione ci sarà anche un omaggio al maestro con l'attore e regista Fabio Fazi. Per altre informazioni e consultare l’intero calendario di Esco è possibile visitare il sito del Comune nell’area dedicata.