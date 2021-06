Randazzo combatte per il titolo dell'Unione europea

ALESSANDRIA - L'aveva annunciato pochi giorni fa, "tenetevi pronti perché sta per arrivare una grande notizia". E' stato di parola Luciano Randazzo: il 13 luglio sarà sul ring a Parigi per conquistare il titolo europeo dei superleggeri.

"Abbiamo avuto l'ufficialità pochi minuti fa dall'European Boxing Union, la federazione europea: mi sento pronto, ho deciso di alzare il tiro e di puntare in alto. Affronterò il detentore, il transalpino Massi Tachour, che pochi mesi fa ha tolto la corona a un altro azzurro, Carafa. Porto con me la voglia di riscatto italiana".

Randazzo, allievo di Adriano Gadoni e atleta dell'Apv Valenza, due mesi fa ha combattuto per l'italiano: pari tecnico per una ferita all'arcata sopraccigliare nel momento in cui era in vantaggio su Arblin Kaba. In attesa di una rivincita tricolore, che Lucio avrebbe voluto disputare ad Alessandria, la sua città, ha lavorato intensamente, con il manager e con Gadoni, per la cintura continentale. Un match che, adesso, è realtà: fra meno di un mese e mezzo di nuovo sul ring, grazie anche allo sponsor ufficiale Global Oro. "Ho già incominciato a studiare l'avversario. Lo considero alla mia portata e, adesso, intensificherò il lavoro di tecnica e la cura della strategia"