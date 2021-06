Alessandria - Feralpi: ci siamo

ALESSANDRIA - La partita che conta di più. Dentro o fuori senza appello, con un solo risultato a disposizione. Longo ripropone Parodi in difesa, inserendo Casarini a centrocampo. Confermato anche Chiarello, con il compito di di lavorare sul play Carraro, come era tre giorni fa a Salò, In attacco la novità è Corazza dall'inizio. Feralpi senza Guerra, neppure in panchina: Pavanel preferisce la velocità, con Ceccarelli dall'inizio e Miracoli in panchina, schierando Tulli centrale in un tridente di movimento.

ALESSANDRIA - FERALPISALO' 0-0

Marcatori:Cross teso di



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

36' Fasi di gioco che staziona nella parte centrale del campo



20' Diagonale di Celia, blocca De Lucia

15' Occasione Feralpi: azione viziata da un fallo su Casarini, palla a D'Orazio che calcia, respinge Pisseri sui piedi di Ceccarelli, che calcia e salva Di Gennaro

14' Cross teso di Mustacchio, vola De Lucia e allunga la triettoria, impedendo la deviazione di Bruccini

11' al primo fallo (che è intervento sul pallone) giallo a Bruccini, già diffidato

4' Primo intervento di De Lucia, decisivo sulla conclusione dai 20 metri di Casarini

2' Avvio aggressivo dei Grigi, sul cross di Mustacchio, colpo di testa di Corazza, ma l'arbitro fischia un intervento falloso dell'attaccante

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Cosenza, Eusepi, Di Quinzio, Podda, Gazzi, Frediani, Macchioni, Mora, Giorno, Rubin, Stanco. All.: Longo

FERALPISALO' (4-3-3): De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchett, Giani; Hergheligiu, Carraro, Scarsella: D'Orazio (20'pt Miracoli), Tulli, Ceccarelli. A disp.: Liverani, Brogni, Iotti, Petrucci, Venturelli,Morosini, Pinardi, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. All.: Pavanel

ARBITRO: Bitonti di Bologna

ASSISTENTI: Di Giacinto di Teramo e Teodori di Fermo, quarto ufficiale Marcenaro di Genova

NOTE: Giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Bruccini, Legati, Carraro per gioco falloso Angoli: 1-0 per la Feralpi. Recupero: In tribuna il segretario della Lega Pro Paolucci e Fabio Caressa.