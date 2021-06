Cucco è il re della 'Bric e Fos'

TRINO - Sette giorni fa è entrato nella top 30 ai campionati italiani di duathlon classico,con le Frecce Bianche Triathlon, risultato che conferma Gianfranco Cucco ai vertici della specialità. Oggi il monferrino, che nel podismo veste la canotta della Vittorio Alfieri Asti, ha vinto la 'Bric e Fos' a Trino, con 217 classificati. Per Cucco 36'03'' sui 12 chilometri, piazza donore per Matteo Volpi del Gruppo podistico Solvay, staccato di soli 21 secondi (36'24''), terzo Giovanni Brattoli (Atletica Desio), in 36'50''.

Premio anche alla Biocorrendo Avis, per cui Cucco ha gareggiato fino alla passata stagione, che è seconda per numero di concorrenti al via.