Incidente sulla A21: traffico rallentato

TORTONA - E' di circa un'ora fa la notizia di un incidente fra Castelceriolo e lo svincolo per l'A7 Milano-Genova sulla A21 in direzione Brescia: dovrebbe essere stato causato da una macchina ferma nella carreggiata che ha rallentato il traffico finendo per causare un tamponamento.

Al momento non si segnalano code ma solo alcuni rallentamenti in un tratto dove peraltro la velocità è già limitata da molti cantieri per lavori in corso sulla rete autostradale. Sul posto stanno lavorando gli agenti della Polizia Stradale di Torino.