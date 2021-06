La prima giornata di vaccini a Ticineto

TICINETO – Lo scorso sabato 29 maggio si è tenuta a Ticineto una prima giornata di vaccinazioni organizzata dal Comune in collaborazione con l’Asl presso il salone polifunzionale del Gallinaccio. Nell’arco dell’intera giornata ben 84 cittadini ticinetesi hanno ricevuto la prima dosa di Pfizer, del quale verrà somministrata la dose di richiamo il 10 luglio, sempre presso gli stessi locali.

Il funzionamento del centro vaccinale nella giornata di sabato è stato possibile grazie al servizio volontario offerto dai Dottori Maurizio Fasano e Paolo Patrucco, dalle infermiere Angela Maria Lupano, Sara Romussi e Elena Gabi Steffan, dal responsabile amministrativo Rossella Braida e dai volontari del gruppo locale della Protezione Civile e della sezione locale dell’Avis. Inoltre, durante lo svolgimento delle operazioni di vaccinazione è stato possibile contare sul supporto del gruppo casalese del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, presente in loco con volontari e auto-ambulanza.

«Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo progetto per fare, concretamente, la nostra parte verso la ripartenza dell’intero Paese” spiega il sindaco Cesare Calabrese - ricordando che - oltre alla data del 10 luglio, già calendarizzata per i richiami dei vaccini somministrati lo scorso sabato, stiamo organizzando un nuovo appuntamento per la metà di giugno».