Scendono a una quarantina i positivi nell'Acquese

ACQUI TERME - Sono circa una quarantina in tutto le positività al Covid 19 nell'Acquese. Ancora in lenta ma costante diminuzione, quindi, il numero di contagi nei comuni del territorio (si ricorda che dal conteggio sono esclusi i comuni sul territorio ovadese, ovvero Carpeneto, Cassinelle, Cremolino, Molare, Predosa, Rocca Grimalda e Trisobbio).

In base ai dati riportati dall'Unità di crisi regionale, ad Acqui Terme, alla serata di ieri, erano 23 i residenti positivi al test. A Cassine, invece, le persone contagiate e in isolamento domiciliare sono scese a 3; stessa situazione a Strevi. Numeri in netto miglioramento anche nel comune di Pareto, dove ora si contano solo 2 positività così come a Visone.

Un caso rispettivamente a Cartosio, Gamalero, Ponti e Spigno Monferrato.