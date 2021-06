Plastic Free a Casale: lungo il Po raccolti circa 150 chili di spazzatura

CASALE - Una trentina di partecipanti - tra i quali tanti bambini - e circa 150 chili di spazzatura varia raccolta lungo le sponde del Po: è questo il bilancio della prima raccolta collettiva organizzata da Plastic Free nella giornata di ieri a Casale.

Un risultato altamente positivo dal punto di vista della presenza, un po' meno da quello dell'inquinamento: «Considerando che era la prima volta che veniva proposto un evento del genere, sono veramente soddisfatta! - spiega la referente della Onlus Fabrizia Tosarello - Guardando superficialmente non si direbbe ma l'immondizia era veramente tanta. Abbiamo trovato anche siringhe e scovato un discarica. Era un esperimento ma ho visto che la voglia di agire è tanta. Ci sono le basi per far sì che il movimento cresca anche qua nel Casalese».