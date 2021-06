Azione Tortona apre il cineforum

TORTONA - Al via la rubrica culturale del cineforum di Azione Tortona: sabato il primo appuntamento culturale presso la sede: "Tutti i weekend analizzeremo e dibatteremo su diversi temi, attraverso film e documentari che passano dalla politica alla storia - spiega il presidente Andrea Mantovani - con l'obiettivo di rendere la nostra sezione, oltre che un luogo di sana aggregazione, anche un riferimento culturale per ogni dibattito e analisi che può essere utile oltre alla nostra comunità e anche a eventuali ospiti".

Ogni settimana la rubrica verrà annunciata sulle pagine social dell'associazione, iniziando proprio da questo sabato, 5 giugno, alle ore 19 con il film 'Romanzo di una strage'. "Questo - continua Mantovani - pur essendo il prodotto di un regista politicamente orientato a sinistra che offre un'immagine abbastanza caricaturale dei protagonisti della destra radicale dell'epoca, è comunque una buona base di partenza per un'analisi franca ed obiettiva sulla strage di Piazza Fontana e sulla strategia della tensione. Il fatto avviene al culmine di una "guerra a bassa intensità" condotta dalle forze in campo a partire sin dal maggio del 1945 in avanti. Su questi ed altri eventi più o meno correlati vi è spesso una sorta di "reticenza condivisa" e tanta è l'ipocrisia così come altrettante sono le verità di comodo. Verità che nessuno ha in tasca e chi dice di avere mente ma che comunque non ne inficiano la ricerca".

"Sabato 12 Giugno - conclude - analizzeremo un documentario su Raimondo Franchetti, esploratore italiano tra i più importanti del XX secolo, soprattutto per quanto riguarda l'Africa. Perché dobbiamo essere consapevoli che noi non abbiamo solo il diritto di ricordare chi furono gli italiani, ma ne abbiamo il dovere".