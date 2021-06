Estate Valenza 2021: domani la prima serata con i Clan Banlieue

VALENZA – Domani sera alle 21.15 all’Arena Carducci toccherà ai Clan Banlieue aprire Valenza Estate 2021. Sei musicisti di grande esperienza che si sono ritrovati per dare vita a un progetto particolare, crossover tra generi diversi. Una miscela esplosiva, il giusto compromesso tra modernità e tradizione. De André, Modena City Ramblers, Vinicio Capossela, Max Gazzé, Bandabardò, sono solo alcuni degli artisti presenti in scaletta.

"Agrifolk", così ama definirsi il Clan formato da Andrea Amisano (voce), Daniele Porcu (percussioni e cori), Beppe Cavo (basso e cori), Giorgio Ciparelli (chitarra e cori), Enrico Viotti (violino) e Fausto Villa (tastiere). Il costo del biglietto di ingresso è di 5 euro, acquistabile la sera stessa dello spettacolo a partire dalle ore 20.30 ma è comunque necessaria la prenotazione sul sito dell’evento. Per informazioni varie è possibile contattare biglietteria@valenzateatro.it o il 3240838829 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12).



Il prossimo appuntamento sarà giovedì 10 giugno con lo spettacolo teatrale Blasé di Luca Zilovich (Officine Gorilla/Teatro della Juta). La rassegna Valenza Estate 2021 è organizzata dal Comune di Valenza e Coop.CMC/Nidodiragno in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo. Il programma completo è consultabile sul sito del Teatro Sociale. Gli eventi si svolgono all'aperto, presso il cortile ex-scuola Carducci, via G. Carducci 4, Valenza. In caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.