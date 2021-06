Forza Italia: «Chi cambia casacca ha il dovere di fare chiarezza con gli elettori»

NOVI LIGURE — «Chi viene eletto deve prima di tutto rispondere eticamente agli elettori». Commenta così Ugo Cavallera, coordinatore provinciale di Forza Italia, il passaggio di Francesca Chessa a Fratelli d’Italia.

«Questi sono tempi di crisi sanitaria, economica e sociale nei quali dobbiamo ancor di più porci la domanda di cosa si attende la nostra gente dalle istituzioni locali nelle quali si è stati eletti. Ritengo che a Novi Ligure l’amministrazione presieduta da Gian Paolo Cabella stia affrontando efficacemente una serie di questioni, retaggio anche del passato, che richiedono una forte coesione tra le forze politiche», dice Cavallera.

Aggiunge Gianluca Colletti, responsabile provinciale di Forza Italia in materia di enti locali: «Ognuno è libero di scegliere il partito che ritiene più idoneo. Rimango perplesso di come queste scelte vengono fatte in un momento molto difficile per il nostro Paese e senza alcuna motivazione approfondita. Forza Italia appoggia convintamente il Governo Draghi. Mi domando – conclude Colletti – se queste scelte abbiano un carattere meramente politico e opportunistico o si basino su questioni in controtendenza alle prossime riforme che il nostro paese dovrà intraprendere. Oggi siamo chiamati a far fronte alla pandemia, chi cambia casacca in questo difficile momento ha l’onere di fare chiarezza nei confronti di tutti gli elettori di Forza Italia».

