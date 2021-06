Trovato morto l’uomo scomparso ieri

CASSANO SPINOLA - È stato trovato nella notte, morto accanto a un traliccio che sorregge la linea dell’alta tensione nella campagna di Cassano Spinola in zona Selva, l’uomo di 76 anni che era misteriosamente scomparso dalla sua abitazione nella giornata di ieri.

In serata, non vedendolo rientrare a casa, è stato dato l’allarme e i carabinieri, con l’aiuto dei volontari che conoscono il territorio, hanno iniziato le ricerche protrattesi sino a poco prima dell’alba, quando l’uomo è stato rinvenuto cadavere. Sul posto del macabro rinvenimento con i carabinieri della Compagnia di Novi Ligure è arrivato il magistrato per avviare le indagini sull’episodio che ha sconvolto la popolazione al risveglio di stamane.

L'uomo era un imprenditore molto conosciuto in paese, ma la sua identità è ancora protetta dal riserbo degli inquirenti che indagano sul tragico fatto.