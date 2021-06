Acquilimpiadi: weekend di concerti, incontri, danza e teatro

ACQUI TERME - Weekend intenso per la città bollente. A fare da contorno alla manifestazione Acquilimpiadi, la festa dello sport aperto alla disabilità, ci saranno diversi momenti culturali. Oggi pomeriggio, alle ore 17, l’Hotel Meridiana ospiterà lo spettacolo teatrale Society del gruppo Quizzy teatro di Monica Massone con la collaborazione della scuola di ballo Asd Entrée di Tatiana Stepanenko e Giorgia Zunino.

Sabato 5, a partire dalla 9, sotto i portici di via XX settembre verrà inaugurata una mostra di artisti locali a cura di Sara Baretti. Alle ore 17 presso l’ex Kaimano ci sarà la presentazione del libro "A quello che ci manca. Storie di ordinaria resilienza" con Mariangela Tardito. A seguire "Recital", il concerto di beneficenza di Alex Leon (violino) e Stefano Nozzoli (pianoforte). Alle 19.30 presso l’Hotel Meridiana lo spettacolo "Biancaneve e Grimilde" della Asd In Punta di Piedi di Fabrizia Robbiano.

Domenica 6, dalle ore 10, in piazza Italia ci sarà una esibizione di Motocross con Vanni Oddera, alle 16.30 presso l’Ex Kaimano "La stoffa dei Sogni", recital della Compagnia La Soffitta, alle 17 agli Archi romani il concerto della Banda Rulli Frulli diretta da Federico Alberghini, al Meridiana si esibiranno alle 17.30 le ballerine di Spazio Danza e alle 19 del Freedom Clique di Gloria Benazzo.