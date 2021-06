Basta tamponi e vaccini per entrare allo stadio

ALESSANDRIA - Resta solo, per il momento, la capienza massima di 1000 spettatori, con autocertificazione all'ingresso, mascherina e distanziamento. Ma tutti gli altri obblighi non ci sono più: dall'andata delle semifinali non sono più richiesti né tamponi, né documenti dell'avvenuta vaccinazione (o una dose almeno 15 giorni prima) e certificazione dell'avvenuta guarigione dal covid.

Il protocollo è stato riveduto, accogliendo anche sollecitazioni dalle società, dalle leghe e dalla Figc: in attesa che anche i numeri sugli spalti aumentino, non ci sono più altri imposizioni. Tutti dentro, fino a esaurimento di posti disponibili.