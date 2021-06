Biglietti per il 9: prima chi era sugli spalti contro la Feralpi

ALESSANDRIA - Prevendita aperta da poco più di un'ora e mezza per la semifinale di ritorno contro l'Albinoleffe, mercoledì, alle 20.30. Questa volta la società ha scelto di premiare chi aveva già acquistato il tagliando per la gara con la Feralpi (310 persone): prelazione fino alle ore 10 di lunedì 7 giugno. Poi, dalle 15, vendita libera, dei biglietti su cui non è stata esercitato il diritto di acquisto anticipato e di tutti gli altri a disposizione, fino a una capienza massima di 1000 spettatori.

Confermato il costo dei biglietti (indicato dalla Lega Pro): 15 euro in curva, 22 in rettilineo, 35 in tribuna laterale e centrale e 100 in tribuna vip. Non sarà più necessario, per accedere allo stadio, avere fatto il tampone, essere vaccinati o avere la certificazioni di guarigione dal covid (LEGGI QUI): richiesti solo autocertificazione, da scaricare dal sito dell'Alessandria calcio, da presentare, compilata, ai varchi di accesso, e mascherine e distanziamento. Resta il divieto per chi risiede fuori dalla provincia di Alessandria.

Come procedere per l'acquisto da oggi fino alle 10 di lunedì? Per chi compra online, collegarsi al sito di Vivaticket, scegliere l'evento e il posto sulla piantina e poi selezionare la tariffa "intero coupon" e nel box scrivere il sigillo fiscale che è riportato sul biglietto di Alessandria - Feralpisalò (che si può trovare anche nell'area riservata di ciascun utente). Chi, invece, aveva acquistato il tagliando per la gara precedente in uno dei punti vendita, deve presentarsi nello stesso posto con un documento e sarà il rivenditore a inserire il sigillo fiscale.

Dalle 15 di lunedì 7 vendita aperta a tutti.