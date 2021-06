Domani al Centro Comunale di Cultura la 'cerimonia del tè'

VALENZA - In occasione della mostra Sei dō: quiete ed energia - l’equilibrio dei contrasti il Centro Comunale di Cultura di Valenza, in collaborazione con l’associazione culturale Yamato organizza una serie di eventi dedicati alla scoperta dell’arte e della tradizione del Giappone. Il primo appuntamento, che inaugurerà la serie di incontri previsti, sarà domani alle ore 16 con la dimostrazione di Cha no yu: la cerimonia del Tè.

La maestra Yuko Fujimoto, Presidentessa dell’Associazione Interculturale Italia - Giappone Sakura di Torino, introdurrà la ritualità e l’esperienza di questa antica pratica sociale e spirituale. La performance sarà preceduta da un’introduzione storico-teorica in cui saranno messi in luce i principi etico-estetici sottesi a tale pratica cerimoniale. L’evento è patrocinato dal Consolato Generale del Giappone a Milano.

La cerimonia del tè sarà a ingresso gratuito e sarà necessaria la prenotazione fino al raggiungimento della capienza massima consentita.