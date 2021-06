Le girls del calcio ovadese al Centro Federale regionale

OVADA - Sono Serena Pastorino, Martina Forno, Giada Ferrante, Lucia Lottero, Alice Pareto e Emma Desimoni le giovani calciatrici ovadesi della Boys Girls Ovada che qualche giorno fa si sono allenate nel centro federale di Cuneo e Alba sotto la guida del responsabile federale organizzativo Felice Pozzo. Per i sei elementi del settorew giovanile ovadese un momento di grande emozione, nonché la possibilità di vivere un bel momento formativo nell'ultimo allenamento di selezione per la Nazionale Italiana. “Speriamo che questo – hanno commentato gli accompagnatori - sia l’inizio di una grande avventura per la società calcistica Ovadese un ringraziamento speciale va proprio alla società Boys-Girls Ovada che ha creduto fin da subito nella possibilità di creare una squadra affiatata e un’opportunità per le nostre ragazze”.

Nel frattempo nella giornata di domani, presso il campo sportivo del Moccagatta è previsto l'open day del calcio femminile ovadese. “Dalle 10.00 si terrà l'allenamento dell'Under 17 in fase di allestimento che l'anno prossimo sarà composta dalle annate 2004, 2005, 2006, 2007 e sarà guidata da Lidia Fossati. Dalle 15.00 alle 18.00 spazio alle annate 2008, 2009, 2010 (per le quali è prevista la partecipazione al campionato degli esordienti misti) e le annate 2011, 2012, 2013 che formeranno l'under 10. “Sarà l'occasione per le ragazze di conoscere sul campo i tecnici con cui avranno a che fare – spiega il responsabile del progetto, Marco Albertelli - e per i genitori di avere informazioni su quello che è stato fatto finora e su quello che abbiamo intenzione di fare il prossimo anno e per quelli a venire”.