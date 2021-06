Ospedale Risponde: in diretta la Neuropsichiatria Infantile

ALESSANDRIA - Sarà con Fabiana Vercellino, direttore FF della Neuropsichiatria Infantile, l'appuntamento di oggi pomeriggio, venerdì 4 giugno di Ospedale Risponde, il format pensato appositamente per rispondere alle curiosità dei cittadini in modo facile, divulgativo e smart.

In diretta sui canali social dell’azienda ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner RadioGold, a partire dalle ore 14.30, la dottoressa Vercellino sarà quindi a disposizione degli ascoltatori per rispondere alle domande sulle patologie neurologiche e psichiatriche che possono sviluppare i bambini dall’età neonatale fino ai 18 anni. Già nel corso di questa settimana abbiamo imparato a conoscere la Neuropsichiatria Infantile grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi” che presenta sui canali aziendali i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente, il video sulle attività praticate, nonché le modalità di accesso. Fino ad arrivare all’approfondimento di venerdì che permette di dialogare direttamente con il direttore di questa struttura che, oltre a essere dotata di posti letto di degenza, accoglie i piccoli pazienti in quattro ambulatori che si occupano di disturbo da deficit di attenzione/iperattività, neurofisiologia, epilessia e follow-up del pretermine.

Le domande a cui risponderemo in diretta su Facebook e YouTube oggi pomeriggio possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it