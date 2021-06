"Sacro & Monferrato": il nuovo percorso fotografico a Verrua Savoia

VERRUA SAVOIA (To) - Avverrà questo weekend - sabato 5 e domenica 6 giugno - il debutto della nuova mostra fotografica “Sacro & Monferrato. Chiese campestri in Monferrato”, organizzata dalle due associazioni Gruppo Fotografi Monferrini e Monferrato Tourist.

Si tratta di un percorso fotografico itinerante che ha come protagoniste le piccole chiese campestri disseminate in Monferrato: sparse per le colline, tra coltivi e vigneti, hanno rappresentato per anni importanti luoghi di fede, di ristoro, di aggregazione e socialità. Il primo appuntamento sarà proprio questo weekend alla Fortezza di Verrua Savoia in cui - grazie alla collaborazione dell’Associazione La Rocca e della Fondazione Eugenio Piazza Verrua Celeberrima - verranno esposti gli scatti di oltre 45 chiese campestri monferrine.

La mostra sarà visitabile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18:30 per entrambi i giorni, prima di spostarsi nella prossima location. Ad arricchire il weekend ci saranno inoltre altri eventi tra cui le visite guidate alla fortezza e le camminate di Augusto Cavallo con Cammini Divini. Maggiori informazioni sulle pagine social di Monferrato Tourist e Gruppo Fotografi Monferrini.