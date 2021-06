Si guasta il treno, da quasi tre ore i passeggeri fermi senza acqua

VALMADONNA - Da quasi tre ore una decina di persone si trova bloccata all'interno di un convoglio ferroviario partito attorno alle 16.30 da Alessandria in direzione Pavia. Il treno, dopo un paio di fermate impreviste nel corso delle prime centinaia di metri di tragitto, si è fermato per un guasto in maniera definitiva alle porte di Valmadonna.

Alle 19.15, dopo oltre 2 ore e mezza di sofferenza tra le lamiere arroventate dal sole, ci ha contattato Manuele, un nostro giovane lettore di sedici anni, in viaggio con alcuni compagni di scuola per tornare a casa: «Abbiamo chiesto da bere ma nessuno ci ha dato nulla, i finestrini sono quelli piccoli e non si aprono molto, fa caldissimo e non possiamo scendere. Il personale del treno si è chiuso in un locale del convoglio e con noi non comunica! Ora sembra ci siano venuti ad agganciare con una locomotiva ma siamo ancora fermi. Ci hanno detto che ci porteranno fino a Valenza dove fortunatamente io devo scendere, chi invece dovrà proseguire verso Pavia avrà un bus sostitutivo».

AGGIORNAMENTO ORE 19.27: Manuele ci ha comunicato che il convoglio è appena ripartito è si sta avvicinando alla stazione di Valenza, dove terminerà la sua travagliatissima corsa.