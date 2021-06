La partita a scacchi tra Longo e Zaffaroni

ALESSANDRIA - Moduli e strategie a confronto: tra Moreno Longo e Marco Zaffaroni, che hanno idee tattiche diverse e, anche, la formazione da ripensare. Grigi senza Bruccini, con Giorno candidato a giocare dall’inizio, bergamaschi senza il bomber Manconi e in possibile 3-5-1-1 con Gelli alle spalle di Cori.”Dobbiamo essere pronti a rispondere a qualsiasi scelta farà l’Albinoleffe - sottolinea Longo- che è squadra con organizzazione e identità ben precisa”. Una opzione possibile è avanzare Giorgione, autore della rete del momentaneo 1-1 nella gara di ritorno in campionato.

In tribuna domani ci sarà Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, oggi ospite della società di casa per visitare il centro sportivo evil nuovo stadio, in funzione dalla prossima stagione.

L’Alessandria è partita alle 18 da Centogrigio per raggiungere il ritiro: domani sugli spalti ci sarà il calore del popolo grigio per sfatare il tabù di un campo ostico.