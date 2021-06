Progetto ViA(E), sono pronti i primi dieci pacchetti turistici

ALESSANDRIA - Sono già acquistabili i primi dieci pacchetti turistici del progetto ViA(E), un progetto basato su un modello di marketing liquido nato dall'iniziativa Alexala – Atl di Alessandria & Monferrato e di Sistema Monferrato che ha coinvolto diversi partner di tre regioni (Piemonte, Liguria e Lombardia), tra cui sette consorzi turistici e oltre 500 imprese della filiera turistica.

“Si tratta di un progetto che dimostra quanto fare rete possa essere una spinta importante per la ripartenza dell'offerta turistica, all'alba di una stagione nella quale ci aspettiamo risultati significativi per il territorio”, spiegano i partner del progetto.

Il progetto ViA(E) parte da lontano, con un primo accordo di programma siglato nel 2019, anno del turismo slow, dai promotori dell'iniziativa: Alexala, Sistema Monferrato e l’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino. Accordo che ha poi visto l’adesione dell’Associazione Albergatori della Provincia di Savona, della Città di Alassio e CulTurMedia-Legacoop Liguria. Il gruppo di lavoro si è poi arricchito nel corso del tempo grazie all’adesione di alcuni Consorzi di Operatori Turistici (Incoming Experience, Fortur, Conitours, Terre di Fausto Coppi, Alto Piemonte e Ospitalità diffusa Parco dell’Aveto), oltre Fondazione Matrice - ValBormida Experience e al nascente consorzio dell’area del Pinerolese.

A chiudere il cerchio, l’accordo con le 73 agenzie di viaggio del gruppo Adiva Piemonte che si occuperanno della commercializzazione dei pacchetti turistici e che proprio in queste ore stanno testando alcune delle esperienze presenti tra le proposte, in particolar modo quelle legate alla rete delle Botteghe del #MonferratAutentico, approfondendo la conoscenza di parte del territorio che dovranno commercializzare, grazie ad un educational tour organizzato da Sistema Monferrato ed Alexala.

Le proposte raccolgono punti di attrazione in comune nei diversi territori coinvolti, per strutturare un'offerta variegata e adatta a diversi tipi di pubblico. I viaggi e i tour di ViA(E) seguono i trend più ricercati del momento, dal Bio all’Unesco e dall’outdoor alle nicchie enogastronomiche. Proposte active, family, rilassanti, culturali strutturate lungo le antiche vie romane, che diventano uno spunto per raccontare fatti, persone e curiosità di quei luoghi collegati da antiche strade.