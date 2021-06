Strappo Bertram. La semifinale è 1-0

VOGHERA – Ancora un finale col brivido che dice Bertram. Dopo la magia di Sanders con Ravenna la schiacciata in penetrazione di Mascolo a 10” dalla fine che vale l’1-0 in semifinale con l’Eurobasket Roma. Finalmente il pubblico (500 spettatori ammessi nell'impianto) ha potuto sostenere e gioire con i "leoni". Una partita complicata che ha visto la squadra di Ramondino spesso costretta ad inseguire un avversario che si è confermato molto pericoloso. Lunedì, sempre al PalaOltrepò, si replica con gara 2.

FINALE D’EMOZIONE

Grande equilibrio fin dall’avvio di gara. Avvio scoppiettante con mani leggere. E’ una semifinale ma le due squadre sembrano entrare nella sfida con leggerezza. 17-18 Eurobasket al primo stop. Ebk sfida Tortona al tiro da fuori e ha ragione (1/6) e in attacco tira solo dall’area con profitto. Nel secondo periodo Roma continua a sfruttare i giochi a due con Magro (già 10 punti) e si porta sul +5 (24-29 al 15’). Tortona reagisce bene con Mascolo e Cannon e piazza un 9-0 che ribalta la gara (33-29) e chiude all’intervallo sul 35-33.Nella terza frazione l’equilibrio resta costante. L’Eurobasket continua a macinare la sua pallacanestro e in attacco si appoggia alla coppia Magro-Olasewere. Tortona non riesce a spaccare la partita anche a causa del deficitario 2/17 da tre punti e dal magro 4/12 dalla lunetta (al 30’ perfetta parità sul 46-46).

Tentativo di fuga di Roma in avvio di ultima frazione (+7 sul 49-56). Tortona ricuce con Mascolo (14 punti) e torna a contatto (55-56). Ma il sorpasso non arriva e Roma riallunga di nuovo sul +7 (55-62) a 3’ dalla sirena. Da qui inizia la rimonta Tortona. Fondamentale Tavernelli che segna tripla e appoggio dopo rubata. 5 punti (gli unici della sua gara) in 15” che rimettono in partita Tortona (-1 sul 65-66) a 34” dalla fine. Inizia il gioco dei time out dalle due panchine. Roma si ferma col passi di Magro. Tutti si aspettano la palla in mano a Sanders e Mascolo è bravo ad approfittare e bucare la difesa dell’Ebk per inchiodare il 67-66. Dopo l’ultimo time out palla in mano ad Olasewere che sfida Cannon in post basso ma non segna. Finisce su questa difesa con un po’ di fortuna e tanto merito. Mascolo 19 punti, Cannon solita doppia doppia (16+11)

BERTRAM – ATLANTE 67-66

(17-18-20, 35-33, 46-46)

Bertram Derthona: Tavernelli 5, Mascolo 19, D’Ercole, Sanders 11, Fabi 7, Severini 4, Cannon 16 , Gazzotti, Ambrosin 2. N.e.:, Morgillo. All. Ramondino

Atlante Eurobasket Roma: Romeo 8, Fanti 6, Viglianisi 3, Cicchetti 2, Bucarelli 11, Cepic 6, Magro 15, Olasewere 15. N.e.: Steffieri, Antonaci, Bischetti. All. Pilot

(QUI IL TABELLINO COMPLETO)