Aido, una messa per ringraziare donatori e personale sanitario

NOVI LIGURE — Stamattina alle 11.15, presso la parrocchia del Sacro Cuore di via don Sturzo a Novi Ligure, torna il tradizionale appuntamento annuale con la “Messa del donatore”. La celebrazione sarà presieduta da don Giuseppe Turrici per ricordare e ringraziare ancora una volta coloro che, con estrema generosità, hanno deciso in favore della vita.

Sarà un’occasione di riflessione sull’atto della donazione e si pone nel solco delle tante iniziative di sensibilizzazione che il Gruppo “Frederick” dell’Aido di Novi da tanti anni promuove in città, nel territorio e nelle scuole. Sono invitate a presenziare, con il proprio labaro, tutte le associazioni di volontariato, d’arma e le confraternite.

Aido invita a intervenire anche la cittadinanza e i volontari che dedicano con passione e spontaneità il loro tempo alla cultura della donazione, sensibilizzando la popolazione locale. Durante la messa saranno ricordate tutte quelle persone che con il loro dono hanno salvato la vita a chi era in attesa di un trapianto e i loro familiari.

Nei giorni scorsi, pur nel dolore della perdita, i parenti di un paziente di 70 anni, ricoverato presso l’ospedale San Giacomo, hanno condiviso la sua scelta di generosità donando nuove speranze di vita a tre persone in attesa di trapianto in quanto sono stati donati i reni e il fegato. Aido, con commozione, è vicino alla famiglia ed esprimere la propria gratitudine al personale dell’ospedale per l’impegno profuso nella diffusione di una cultura della donazione che vede il San Giacomo da tempo in prima linea.