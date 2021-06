La Biblioteca Civica ora apre anche di sera

TORTONA - Da lunedì 7 giugno la Biblioteca Civica "Tommaso de Ocheda" riapre le sale studio anche di sera, dalle ore 21 alle 23, il lunedì, martedì e mercoledì per supportare gli studenti impegnati negli esami di maturità e universitari.

Nell’ambito delle manifestazioni estive promosse dal Comune di Tortona, inoltre la Biblioteca, in collaborazione con il Tavolo della Cultura, propone un ciclo di letture di novelle e brevi racconti di autori italiani e stranieri, dal titolo “Racconti a colori”. Nel cortile interno della Biblioteca, ogni mercoledì sera, gli studenti del Liceo "Peano", allievi del laboratorio teatrale e di altri gruppi di recitazione, leggeranno brevi racconti, ad una o più voci. Ogni mercoledì avrà un colore: dal “noir” del racconto dell’orrore, al grigio della monotonia e della polvere, dal rosso dell’amore al blu dell’universo per la fantascienza. Il ciclo, che si protrarrà per dieci settimane, si chiuderà con una serata dedicata alla "short story" il racconto breve in lingua inglese.