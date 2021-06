Mensa, domani al via le iscrizioni per le scuole elementari

NOVI LIGURE — A Novi Ligure, il rinnovo dell’iscrizione al servizio di mensa scolastica e l’iscrizione dei nuovi utenti – esclusivamente per la scuola elementare – si effettuerà a partire da domani inviando l’apposito modello (disponibile sul sito del Comune) accompagnato da un documento di identità tramite mail all’indirizzo p.istruzione@comune.noviligure.al.it.

Per la determinazione delle tariffe, invariate rispetto allo scorso anno, le famiglie dovranno presentare la Dsu-Isee rilasciata nel 2021. Per la compilazione della Dsu è possibile rivolgersi ai Centri di Assistenza Fiscale che forniscono gratuitamente questo servizio, oppure acquisire l’attestazione con il servizio online disponibile sul sito dell’Inps.

Alle famiglie che non presenteranno la Dsu o per le quali risulterà un reddito Isee superiore a 24 mila euro si applicherà la tariffa massima. La tariffa massima si applicherà altresì alle famiglie non residenti a Novi, indipendentemente dal reddito.

Per il servizio mensa è attivo un sistema informatizzato di pagamento e prenotazione pasti che prevede il versamento anticipato di un credito presso l’ufficio Pubblica Istruzione, presso i punti di ricarica convenzionati oppure on line; tale credito viene decurtato automaticamente a ogni pasto consumato.

L’iscrizione è indispensabile per poter utilizzare la mensa scolastica da settembre 2021 in quanto gli alunni non iscritti o per i quali non è stata rinnovata l’iscrizione non avranno il codice personale attivo e non verranno riconosciuti come utenti del servizio per la prenotazione del pasto.