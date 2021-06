"Tutti abbiamo bisogno di fiducia", il webinar in ricordo di Hellen Keller

ALESSANDRIA -Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, conferma il suo appuntamento annuale e invita soci, amici e tutti coloro che vogliono approfondire la figura carismatica di Helen Keller, mercoledì 9 giugno dalle ore 21.00 alle ore 22.25 al webinar su piattaforma zoom (clicca qui per accedere), regia InformalMENTE Lions.

La Giornata Helen Keller, si ispira alla figura carismatica della infaticabile sostenitrice delle persone disabili e nasce per volontà del consiglio d’amministrazione del Lions International Club: giorno in cui, i Lions di tutto il mondo, sono invitati a implementare progetti di servizio legati alla vista.

Nata nel 1880 a Tuscumbia in Alabama e morta il 1° giugno del 1928, a 18 mesi Helen Keller contrae una febbre che le causa cecità e sordità. Con l'aiuto di un'insegnante eccezionale, Anne Mansfield Sullivan, Helen Keller impara il linguaggio dei segni e il sistema Braille, ma soprattutto a parlare. La scintilla scocca nel 1925. Helen Keller partecipa alla convention internazionale dell’Ohio, e il suo discorso, entrato a vanto di tutti nella storia del Lions International Club, determina la volontà a diventare “cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”. Sfida accettata tanto da giungere ai nostri giorni con un volontariato a tutto campo, che include programmi d’eccellenza mirati alla lotta contro la cecità prevenibile, ma non solo.

Questa edizione 2021, la settima del Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, realizzata con la condivisione del suo Club satellite Bosco Marengo Santa Croce EcoLife, nato lo scorso 30 giugno 2020 e finalizzato alla valorizzazione delle tematiche dell’ambiente - presto club indipendente, del Lions Club Bosco Marengo La Fraschetta e del Lions Club Alessandria Emergency & Rescue - si intitola 'Tutti abbiamo bisogno di fiducia - Prima cerca di capire, poi di farti capire'. Per la prima volta nella storia dell’evento, interverranno Enzo Macrì e Roberto Lasagna del Circolo del Cinema “Adelio Ferrero”.

Sempre fatto segno dell’attenzione dalle massime Autorità Lionistiche del Distretto 108 IA2 ha, nel tempo, attirato anche personalità al di fuori del mondo lionistico per la capacità di chiamare a raccolta uomini e donne sensibili e di buona volontà. Per celebrare insieme a tutto il Lions International Club, la Prima Giornata Europea dedicata a Lcif, i club che fanno riferimento alla rete della VII edizione della Giornata Helen Keller, hanno scelto di organizzare una raccolta fondi da destinare alla Campagna 100 Lcif Empowering Service. La diretta zoom del 9 giugno sarà pertanto arricchita dall’intervento del coordinatore Lcif distretto 108 Ia2 Pdg, Giovanni Castellani.