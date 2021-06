Al Fab Lab due corsi di musicoterapia, tra corpo e percussioni

ACQUI TERME - Al Fab Lab ColLABORAzioni stanno per prendere il via due nuovi corsi di musicoterapia. Per partecipare non occorre avere alcuna pregressa nozione a livello musicale e non serve saper suonare uno strumento in particolare. Il musicoterapista e apprezzato percussionista Diego Pangolino (ex batterista del gruppo acquese Deimos e fino a pochi anni fa percussionista degli Yo Yo Mundi) sarà colui che curerà i corsi di Body Music e Drum Circle, entrambi della durata di 10 ore.

Il primo (Body Music) è un percorso che condurrà i partecipanti attraverso un viaggio nel mondo del ritmo, servendosi del primo e più antico strumento a disposizione dell’uomo: il corpo, con tutte le sue potenzialità percussive e vocali. Utilizzando musica tradizionale, brani originali e musica improvvisata, verranno esplorate le diverse possibilità musicali del corpo e della voce imparando a lavorare con il ritmo e con la melodia, sviluppando la musicalità e la coordinazione, l’attenzione, l’ascolto, la memoria. La Body Music è molto efficace per interiorizzare la propria consapevolezza dell’insieme e può essere utile anche per musicisti, danzatori e per chiunque usi il corpo come strumento di lavoro.

Nel secondo percorso (Drum Circle) un gruppo di persone si troveranno insieme, seduti in cerchio, a suonare tamburi e percussioni. Tramite il sostegno del facilitatore, che aiuterà i partecipanti a creare ritmo e musicalità, ognuno avrà la libertà di esprimere sé stesso, creando musica nel momento. Il livello di musicalità ed empatia collettiva cresce gradualmente, favorendo la formazione di una coscienza di gruppo in cui è possibile sperimentare il potenziale individuale e la coesione con gli altri.

Per info contattare Diego Pangolino al numero 339 2664280